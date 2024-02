Milan-Atalanta | Pioli | “Troppo poco per il rigore | Holm si mette le mani in faccia Bravi loro…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Stasera se c’era una squadra che meritava di vincere era il, che ha fatto la miglior partita con me contro l’. Abbiamo giocato con qualità, dovevamo fare qualche gol in più. Meritavamo la vittoria ma è stata certamente la migliore prestazione di questa settimana”. Così l’allenatore delStefanocommenta a Dazn il pareggio contro l’in campionato. “Il? Considerato il metro usato solidamente da Orsato penso che ci fossein quel contatto, poisi tiene anche il viso e non era stato colpito lì. Maloro a trovarlo”, ha aggiunto il tecnico rossonero usando il sarcasmo. “Purstiamo prendendo troppi rigori, forse qualche ingenuità nostra e ...