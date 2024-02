Milan-Atalanta | il Diavolo domina ma paga dazio su rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)o, 25 febbraio 2024 – E’ mancato solo il gol, quello di una vittoria che sarebbe stata più che meritata per quello che si è visto in campo: unbrillante non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro la Dea, con i bergamaschi che ringraziano Giroud per ilcausato e che gli ha permesso di tornare a casa con un punto d’oro.DOMINIO I numeri del match non mentono: 20 tiri totali a 8 in favore dei rossoneri, 68% di possesso palla per ile 7 conclusioni in porta per i padroni di casa rispetto alle sole 3 nerazzurre. Ora ilresta a -4 dalla Juventus ma l’amarezza per il mancato successo di stasera deve essere cancellata dalla prestazione ottima di tutto il collettivo.? Autore di una prova di altissimo livello, dove ha annullato Koopmeiners e ha dato un ...