La rabbia delle famiglie | Botte sui minori | i responsabili paghino Quereliamo gli agenti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa, 26 febbraio 2024 – Prima la preoccupazione, poi la, unache non si attenua col passare dei giorni. Cinque, ma saranno di più, ledei ragazzi colpiti con i manganelli durante la manifestazione pro Palestina di venerdì mattina che vogliono la verità e faranno querela. Quindici studenti (11 minorenni) e due funzionari di polizia sono finiti in ospedale dopo il corteo. Sono stati consegnati in procura, da parte della stessa polizia e dai carabinieri, video e foto di quei minuti. Corteo pro Palestina a Pisa: studenti cercano di forzare il blocco, la polizia li carica Sarà la magistratura a stabilire se ci sarà, e quale sarà, l’ipotesi di reato. Intanto, però, alcuni dei genitori dei ragazzi coinvolti si appellano alla Giustizia. "Abbiamo ricevuto più richieste di madri e padri – spiega l’avvocato Andrea ...

Sui social la notizia è diventata virale in pochi minuti, perché l'hotel ristorante "La Sonrisa", noto al grande pubblico come il " Castello delle ... (ilmattino)

Roma, gli studenti sotto Il Viminale chiedono le "dimissioni" di Piantedosi: Ventitré anni dopo i leader delle grandi potenze democratiche si ritroveranno ... La guerra di Gaza è stato un detonatore di rabbia e rivendicazione. Centri sociali, studenti e movimenti di sinistra ...lastampa

QUI NAPOLI - Raspadori: "C’è tanta rabbia per non aver chiuso la partita. Siamo un po’ contratti a livello mentale”: C'è rabbia per non averla chiusa ... Credo che la nostra testa debba ragionare pensando che si può sempre fare meglio. Abbiamo delle difficoltà e non stiamo facendo quello che dovremmo. Questo non è ...tuttojuve

Meloni stavolta lascia i suoi senza briglie. Lo scontro con il Colle accelera il premierato: Che non raffredda la rabbia anzi minaccia di correre sul premierato ... «ogni possibile canale di preventivo dialogo con i promotori o gli organizzatori delle iniziative». Messaggio sereno, ma chiaro, ...editorialedomani