Ilona Staller | “Ho mentito agli autori de L’Isola dei Famosi”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 febbraio 2024)oggi è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato di nuovo la chiamata ai Carabinieri per far arrestare suo figlio Ludwig Koons. Il motivo? L’uso di dr0ga. “Preferisco avere mio figlio in vita in un altro Paese piuttosto che sotto terra a Roma. Sicuramente se fosse morto sarei morta anche io. E non è facile aiutare i figli in questo senso. Adesso sta in America, fa una nuova vita, il padre lo sta aiutando a disintossicarsi. Non so a che età abbia effettivamente cominciato. Forse avrà avuto delle amicizie sbate. Io voglio solo il suo bene, non voglio che muoia per 0verdose. Spero che questa cosa si risolva, anche facendo una cura di medicinali. Quando ho deciso di denunciare era per fermarlo, per salvarlo e per salvare anche me, avevo paura. Ludwig l’ho avuto a 41 anni, è stato voluto. Penso di ...