Beatrice | Grecia | Massimiliano o Rosy | cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il Grande Fratello questa sera (26 febbraio) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il primo finalista! Al televoto sono finite quattro persone:Luzzi,Colmenares,Varrese eChin. Il più votato sarà il primo finalista ottenendo così l’immunità dal televoto fino all’ultima puntata. Isembrerebbero essere piuttosto chiari: ad avere la meglio potrebbe essereLuzzi. I concorrenti in Casa Alessio Falsone Anita OlivieriLuzzi Federico Massaro Giuseppe GaribaldiColmenares Greta Rossetti Letizia Petris Marco MaddaloniVarrese Paolo Masella Perla VatieroChin Sergio D’Ottavi Simona Tagli I concorrenti fuori Claudio Roma Marco ...

