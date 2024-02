Volley maschile | Superlega | Perugia ferma Trento in quattro set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel ventunesimo turno di, Civitanova incontra Piacenza, perdendo per 0-3. Poco più tardi, va in scena lo scontro diretto tra le prime due classificate, terminato con la vittoria della seconda in classifica, ovvero, per 3-1. Nei primi minuti di gioco, Civitanova ottiene il vantaggio e rimane avanti per la prima metà del parziale d’apertura. A pochi punti dalla fine, però, Piacenza riesce a recuperare i pochi punti che la separavano dal pareggio e passa in vantaggio. E’ proprio la squadra ospite ad ottenere il primo set in 25-21. Nel secondo parziale, Civitanova conquista nuovamente il vantaggio e si mantiene in testa per gran parte del set. I padroni di casa si dimostrano più solidi rispetto al set numero uno, ma quando ormai mancano solo un paio di punti alla vittoria, ecco che ...