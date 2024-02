Universiadi Torino 2025 | svelata la mascotte | Kostner | Malinin e Fabbri Guignard incantano il Palavela

Torino, ecco To Tag, mascotte ufficiale delle Universiadi 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Applausi a scena aperta per Carolina, protagonista dello spettacolo ‘Lights on U’ davanti a 5000 spettatori presenti aldi, il palazzetto che ha ospitato le Olimpiadi Invernali nel 2006. Numerosi tuttavia gli atleti che si sono esibiti sul ghiaccio, tra cui proprio la portabandiera delle Olimpiadi di, sulle note di ‘Claire de lune’. Chi ha fatto andare in visibilio il pubblico, sulle note di ‘Malaguena’, è stato però Ilia, fenomeno 19enne salito alla ribalta per essere diventato il primo atleta in grado di completare con successo un quadruplo Axel in una competizione ufficiale. Infine, grande entusiasmo pure per l’esibizione dei due volte campioni europei nella danza Marcoe Charlene, sulle note di ‘Arrival of the ...