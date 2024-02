Un anno da Cutro | la marcia per la verità e la giustizia sulla strage

(Di domenica 25 febbraio 2024) Crotone, 25 feb. (askanews) – “26 febbraio, mai più stragi di migranti nel Mediterraneo”. Sono stati i superstiti e i familiari delle vittime del naufragio dia tenere lo striscione che, sotto la pioggia battente, ha aperto la manifestazione nel centro di Crotone “per non dimenticare”, a undalla tragedia che è costata la vita a 94 migranti, di cui 34 bambini, e che da piazza Nettuno (di fronte al mare, dove oggi è stato inaugurato il giardino del piccolo Alì) si è diretta al Palamilone dove lo scorsoerano state adagiate le bare. “”, “basta stragi di Stato”, il grido. Al loro fianco la Rete 26 febbraio, che si compone di circa 400 associazioni che in questi mesi li hsupportati e che ha organizzato i tre giorni che ...

