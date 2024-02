Trump | vince anche in South Carolina in casa di Haley Biden ormai è licenziato Ma Nikki si rifiuta di mollare

La South Carolina volta le spalle a Nikky Haley, Trump vince largamente

L’ex presidente americano Donald Trump vince il caucus GOP del Nevada per USA 2024 . Attese ora le primarie repubblicane in South Carolina, lo Stato della ... (periodicodaily)

Fattore Trump: così il possibile ritorno di The Donald alla Casa bianca allunga le guerre in Ucraina e a Gaza: In Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin, poco “distratto” dalle elezioni del 17 marzo a casa sua – quasi una formalità -, può traccheggiare al fronte, in attesa di vedere se Trump vince, ...tpi

Trump stravince in South Carolina ma Hailey non si arrende: Trump ha tenuto il suo discorso della vittoria poco dopo le 1 della notte italiane e poco dopo la chiusura dei seggi quando la AP aveva dichiarato vinta la sfida. Nel suo intervento non ha menzionato ...laprovinciapavese.gelocal

