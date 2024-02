Trump batte Haley in South Carolina

Trump stravince le primarie in South Carolina, Haley battuta nel suo Stato

(Di domenica 25 febbraio 2024) 2.01 "Una vittoria ancora migliore delle attese.E' una fantastica serata: ora andiamo in Michigan e poi all'appuntamento del Super Tuesday". Cosìcelebra la vittoria alle primarie repubblicane in. "Non ho mai visto i repubblicani così uniti", ha aggiunto,assicurando ai suoi sostenitori che, una volta eletto, affronterà e risolverà la crisi dell'immigrazione.ha battuto, ex ambasciatrice Onu nel suo stato, quello in cui è stata governatrice dal 2011 al 2017.

