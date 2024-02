Tragedia nel Massiccio del Sancy | Quattro Alpinisti morti sotto una Valanga

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel cuore deldel, in Francia, unaha colpito duramente la comunitàca questa Domenica 25 febbraio.hanno perso la ...

Il 18 giugno 2023, il Titan , gestito dalla società privata statunitense OceanGate, è imploso in acque internazionali nell'Oceano Atlantico settentrionale. Per ... (ilgiornale)

Tragedia sfiorata in chiesa , messa candeggina nel vino : nel mirino il prete Una Tragedia sfiorata in quel di Cessaniti (provincia di Vibo Valentia). Vittima ... (cityrumors)

Un anno da Cutro, la marcia per la verità e la giustizia sulla strage: Sono stati i superstiti e i familiari delle vittime del naufragio di Cutro a tenere lo striscione che, sotto la pioggia battente, ha aperto la manifestazione nel centro di Crotone “per non dimenticare ...askanews

"Volevano recuperare una delle auto consegnate e mai pagate": i retroscena dell'omicidio per errore del Villaggio Mosè: Così come raccontato ieri da AgrigentoNotizie, non c'è stata alcuna rissa, ma vi sarebbe stata un'aggressione - quattro contro uno - con conseguente colluttazione nel piazzale della ... nell'arco di ...agrigentonotizie

Tragedia sull'A7, operaio travolto e ucciso: Tragico incidente nel primo pomeriggio di domenica 25 febbraio sull'autostrada A7. Un operaio che si trovava sulla carreggiata in direzione Genova è stato investito e ucciso all'altezza di Castelnuovo ...genovatoday