Sei Nazioni | Francia-Italia 13-13 | azzurri vicini all’impresa

(Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) –pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei2024, disputato a Lille. Glisotto 10-3 al termine del primo tempo, reagiscono nella ripresa con l’uomo in più per l’espulsione di Danty e nel finale sfiorano l’impresa. All’81’ però Garbisi spedisce sul palo il calcio che avrebbe regalato il successo complice la sfortuna con l’ovale che gli scivola dal sostegno poco prima del calcio. Il tecnico azzurro Quesada cerca l’impresa in terra francese con sei novità nel XV iniziale rispetto all’ultima sfida persa in Irlanda. L’soffre la pressione avversaria e paga a caro prezzo alcuni errori in fase di possesso che nel primo tempo rendono impossibile lo sviluppo della manovra offensiva. La prima frazione si chiude con i transalpini avanti 10-3 ...