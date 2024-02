Sardegna al voto | affluenza in crescita | alle 19 è del 44 | 1 per cento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024)al. Oggi, domenica 25 febbraio, l'isola vaurne per le elezioni regionali. La sfida per diventare governatore è tra Paolo Truzzu, candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari ed Alessandra Todde per il campo largo, Pd e M5s insieme nella competizione elettorale. Il terzo incomodo è Renato Soru, ex governatore Pd sceso in campo in netta contrapposizione contro i progressisti: insomma, Soru per i giallorossi potrebbe rivelarsi un grosso problema. Per quanto riguarda l'19 (dato aggiornato dalla Regione) aveva votato il 44,1% degli aventi diritto, contro il 43,31 di cinque anni fa alla stessa ora. In termini assoluti hanno deposto le schede nelle urne 637.851 su 1.447.753 elettori. Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano ...