Roma | De Rossi prepara il turnover dopo l’Europa League

De Rossi prepara una Roma nuova in vista del Torino

(Di domenica 25 febbraio 2024)le fatiche di EuropaDaniele Depensa alcon il Torino per far rifiatare i giocatorila qualificazione agli ottavi di Europa, strappati contro il solito Feyenoord ai calci di rigore, laoggi scende in campo contro il Torino e, come riportato dal Corriere dello Sport, Depotrebbe decidere di far rifiatare alcuni giocatori, dando il via ad un. Attenzione quindi ai giocatori a rischio infortunio: fuori Karsdorp e Spinazzola, oltre a Llorente fermato dal trauma cranico e al loro posto Kristensen, Angelino e uno tra N’Dicka e Huijsen accanto a Mancini. Anche Pellegrini dovrebbe essere risparmiato, con Bove e Auoar che si giocano una maglia da titolare. ...