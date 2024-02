Robiot pubblica una radiografia impressionante dopo l’infortunio | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vittoria importantissima per la Juventus nel match della 26ª giornata del campionato di Serie A contro il Frosinone. Il grande protagonista è stato l’attaccante Vlahovic, autore di una doppietta e dell’assist decisivo per il gol vittoria di Rugani. Le brutte notizie arrivano dall’infermeria in particolar modo daldel centrocampista Rabiot. Il francese ha lasciato il campo zoppicandoun colpo ricevuto dal compagno Bremer. Il centrocampista bianconero si è sottoposto ai primi esami e sui social hato l’esito della. “Ecco com’è finita la 200ª oggi. Grazie per i vostri messaggi”. Attesa per i tempi di recupero. L'articolouna...