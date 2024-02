Rifiuti in strada e degrado urbano alle spalle del Mc Donald’s

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMalgrado la sporcizia di varia natura si trovi dappertutto, Benevento è ultimamente invasa da cartacce, bicchieri, buste da asporto, “porta bibite” di cartone, scatole di panini e di patate fritte, tutti rigorosamente targati con la famosissima “M” gialla. Non è chiaro come una città che si erge spesso a paladina della raccolta differenziata, si trasformi in una vera e propria “discarica” a cielo aperto nell’area del fast food americano. Ad acuire il fenomeno di abbandono deiin, sarebbe la presenza del “McDrive”, che consegna direttamente agli automobilisti (dopo ordinazione vocale) il pacco pieno di cibo ordinato e, di conseguenza, potenzialida gettare dal finestrino. Tale teoria, sicuramente attendibile, è confermata dai numerosi ritrovamenti, nelle immediate vicinanze del ...