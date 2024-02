Posticipo Serie A | Milan-Atalanta 1-1

(Di domenica 25 febbraio 2024) 22.44 Un punto per parte nel. Pronti-via e Leao ne salta due sulla fascia, poi disegna un destro sbalorditivo. Rossoneri avanti al 3',la reazione ospite non si fa attendere. De Ketelaere manca il tap-in dopo le ribattute di Gabbia e Maignan.Giroud alza la gamba su Holm, il Var vede e Koopmeiners trasforma il rigore del pari (42').Moltonella ripresa.Calabria impegna seriamente Carnesecchi. Pulisic allarga di poco la mira. Carnesecchi respinge Leao, Zappacosta salva sulla linea il tap-in di Giroud. Il pari resiste.

Zero punti in due gare per la Juve:gran colpo Udinese all'Allianz (0-1).L'Inter saluta (+7),il Milan (3°) è a un passo. Okoye chiude su Cambiaso, ma a colpire ... (televideo.rai)

Serie B - Un quarto da 37 punti non basta all' OraSì per aver ragione dell'Andrea Costa: Spalti gremiti per il derby tra Ravenna e l'Andrea Costa che inizia con le ricche coreografie dei tifosi e la presentazione al pubblico ravennate del nuovo acquisto Karlo Uljarevic, play/Guardia ...pianetabasket

