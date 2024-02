‘Oppenheimer’ domina anche i Sag Award | prosegue la marcia verso gli Oscar

Sag Awards, a 'Oppenheimer' il premio per il miglior cast: prosegue la marcia verso gli Oscar

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – 'Oppenheimer' conquistai Sagcontinuando are la stagione dei premi che precedono gli. Alla premiazione degli Screen Actors Guild (Sag) ieri sera a Los Angeles il film di Christopher Nolan ha vinto per il miglior cast (il massimo premio ai Sags in assenza di una categoria per il miglior film), mentre Cillian Murphy e Robert Downey Jr hanno vinto rispettivamente come migliore attore protagonista e non protagonista. Accettando il primo premio a nome del cast, Kenneth Branagh ha detto che gli interpreti del film erano tutti "grati, umili e orgogliosi". La serata è stata punteggiata da riferimenti allo sciopero degli attori, che l'anno scorso ha bloccato Hollywood, e per la battaglia unitaria che ha portato a significativi ...