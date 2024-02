Nba | un ottimo Fontecchio non basta a Detroit Boston d' autorità a New York

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Milano, 25 febbraio 2024 - Un'altra bella prestazione di Simonenon è sufficiente aper conquistare il successo ed evitare il quinto passo falso consecutivo. Contro Orlando, l'azzurro - partito in quintetto - è il secondo miglior marcatore dei suoi dopo Cunningham (26 punti) con 17 punti, tirando 7/13 dal campo. Per l'ex Utah ci sono anche 5 assist, 3 rimbalzi e un recupero in poco più di 31 minuti di utilizzo. Quella contro i Magic è la quarta partita in doppia cifra su cinque da quando il classe '95 si è trasferito ai Pistons, con una media realizzativa di 15,4 punti ad allacciata di scarpe. Anche stavolta però la squadra di coach Williams esce sconfitta: a decidere l'incontro è Banchero (15 punti per lui), che ad un secondo dalla conclusione confeziona il gioco da tre punti del definitivo 112-109 in favore della franchigia della ...