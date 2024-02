Naomi Campbell lascia di sasso Fazio | com' è oggi a 53 anni | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024)è stata ospite di Fabioa Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 25 febbraio. Per l'ex top model che ha cavalcato le passerelle negliNovanta il tempo sembra essersi fermato. La ex modella che ha 53è semplicemente e incredibilmente splendida ediil conduttore. "L'ultima volta che sono stata qui mi sono commossa, in positivo. Sono emozionata, vedo te, questo abbraccio fantastico, tuo e dell'Italia...", ha esordito. "L'Italia mi ha sempre abbracciata, ha un posto speciale nel mio cuore." "Per me è importante essere sempre collegata a ciò che sento, la mia fede, il mio viaggio nella vita, conoscere le fortune della mia vita. Mi sono goduta tutta la mia vita, ci sono stati alti e bassi, certo, ma è stata una ...