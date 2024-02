Molestie segnalate alla Sapienza | Leonardi | “Colpita dal coraggio delle ragazze Ecco gli obiettivi del nostro lavoro”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 febbraio 2024 -sessuali e abusi di potere all’università La: 13 i casi segnalati nel 2023. Antonella Polimeni, rettrice dell’Ateneo, lo ha spiegato durante l’audizione nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. E purtroppo non si è sorpresa la vicepresidente Elena, senatrice di FdI. Che però cerca di vederla anche in positivo: “Intanto mi ha fatto una buona impressione che l’Università si stia attrezzando per far emergere questo fenomeno e dare supporto anche a chi denuncia”. Naturalmente per ogni denuncia bisogna attendere la conclusioneindagini. In ogni caso, non è semplice compiere quel passo. "Per una donna non lo è mai. Ma è ovvio che quando l’uomo maltrattante che fa violenza ha anche una posizione dominante, come può accadere nel rapporto tra ...