Mobilità urbana Il futuro inizia adesso

Via Sarfatti 25 - La mobilita' urbana del futuro - Focus

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Alberto Levi Un nuovo paradigma – più sostenibile, equo e inclusivo – per la misurazione delle emissioni di CO2 delle auto private, non più basato sulla classe Euro del motore ma sulla rilevazione del comportamento puntuale del singolo veicolo. È questa la visione del The Urban Mobility Council (TUMC), il Think Tank nato nel 2022 sutiva del Gruppo Unipol e presentato a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo da Matteo Laterza, AD di UnipolSai, e Sergio Savaresi, Direttore del Dipartimento Elettronica Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, ospiti dell’onorevole Giuseppe Ferrandino (Renew Europe). Presenti, l’onorevole Maria Veronica Rossi, membro della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, l’onorevole Massimiliano Salini, membro della Commissione per i trasporti e il turismo del ...