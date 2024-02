Milano | in 15mila al corteo pro-Palestina | momenti di tensione

Milano, 15mila manifestanti al corteo per la Palestina: ferita un'agente

(Di domenica 25 febbraio 2024) Insono scesi in strada al grido di «stop al genocidio»: la manifestazione si è svolta senza problemi, controllata dalla polizia. La situazione si è scaldata solo per pochi istanti, quando una decina di incappucciati si sono staccati dal gruppo e hanno infranto le vetrine di un supermercato: lancio di sassi, ferita un’agente

Manifestazioni in tutta Italia: tensioni a Milano. Mattarella: “I manganelli sono un fallimento”: Ieri in tutta Italia da nord a sud si sono svolte manifestazioni per la pace, il lavoro e il clima. A Milano si sono radunate circa 15mila persone: ci sono stati momenti di tensione quando una decina ...ecovicentino

Scontri a Pisa, Piantedosi: «Le regole non sono cambiate, valuteremo eventuali errori. I manifestanti devono collaborare»: Nelle ultime ore a Milano «le forze dell'ordine hanno gestito l'ennesima, impegnativa manifestazione cui hanno preso parte 15mila persone e durante la quale si è assistito purtroppo ancora una volta a ...ilmessaggero

