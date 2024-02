Mastella scarta l'ipotesi Forza Italia e lancia una frecciata all'onorevole Rubano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervenuto in occasione della “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra sannita”, celebrata nel Teatro Comunale Vittorio Emmanuele del capoluogo sannita, il sindaco di Benevento Clementeha affrontato la questione inerente “Con Martusciello sono stranamente d’accordo, la pensiamo alla stessa maniera sul mio ingresso nel partito. L’alleanza può essere una ipotesi, la mia adesione ano. Il partito non è più quella di Berlusconi con cui ho collaborato e mi sono trovato anche bene ma ora non è più tempo”. O? “Problema tra me enon esiste. La mia storia parla da sola, rispetto a lui che non sa nemmeno se sarà nuovamente deputato” ha chiosato il sindaco di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.