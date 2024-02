Maria De Filippi svela il segreto del suo tubino da urlo a C' è posta per te | marca e prezzo rivelati!

Amici, Maria De Filippi svela un segreto sul suo camerino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vuoi sapere che trend di moda sta letteralmente stregando le celebrità? Bene, allacciati le cinture perché stiamo perrlo!De, la regina della TV, ha recentemente fatto girare tutte le teste. Durante l'ultima puntata di C'èper te, andata in onda il 24 febbraio 2024, ha portato un elegantegiallo-arancione. Ma non unqualsiasi, era firmato nientemeno che da Victoria Beckham! Questo vestito monocolore, con un taglio classico e maniche corte, ha letteralmente mandato in delirio il pubblico. E' interessante notare che non è la prima volta chesi affida al tocco magico della ex Spice Girl. Infatti, già il 27 gennaio aveva indossato un abito della stessa stilista, ma di colore azzurro. Sembra chesia ...

Nella puntata di C'è Posta Per Te stasera, sabato 24 febbraio 2024, il tubino di Maria De Filippi ha catturato subito l'attenzione anche per il colore. La ... (tvpertutti)

Maria De Filippi a C’è Posta Per Te indossa un abito arancione aderente nella puntata in onda sabato 24 febbraio 2024. Il vestito ha subito attirato ... (latuafonte)

Maria De Filippi in lacrime : in diretta si vede quel tenero abbraccio che commuove davvero tutti quanti. Ma che cosa è successo ? Si torna a parlare di Maria ... (cityrumors)

C'è Posta per Te, Maria Grazia e Raffaella incontrano il papà (per la prima volta) dopo 50 anni: «Ci sentiamo abbandonate e arrabbiate»: almeno questa è la versione raccontata da Maria Grazia e Raffaella che hanno contattato gli autori del programma di Maria De Filippi. Papà Renato, invece, ha spiegato che per un malinteso, suo suocero ...leggo

C’è Posta per te, le pagelle: Il Volo in avaria (voto 5), Siani cerca marito per Arisa (voto 7): Emanuela e la fiducia che continua a concedere a un uomo pavido: voto 4.5 Maria De Filippi dice “Questa è la storia di un amore interrotto” e il pubblico da casa scalda subito i popcorn. Oramai le ...corriere

Tale e Quale Sanremo, la finale: Alessandro Greco vince, Carlo Conti "apre la busta": Il 24 febbraio non mancano emozioni tra esibizioni di tutto rispetto e momenti davvero esilaranti, a partire dal riferimento al programma di Maria De Filippi ...libero