Maltempo | scatta l’allerta gialla | le regioni a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) La settimana si apre all’insegna delsu alcunedell’Italia, in particolare quelle concentrate al Centro Nord. Per questo la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteoper la giornata di domani lunedì 26 febbraio, sui settori più a.Leggi anche: Meteo, ancora piogge e neve. Cosa ci attende per il weekendLeggi anche:, allerta meteo arancione eper temporali domani 24 febbraio: leLa Protezione civile ha emesso un avviso di allertaE’ stata diramata allerta meteoperidraulico su settori dell’Emilia Romagna, e allerta meteoperidrogeologico su Emilia ...