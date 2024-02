LIVE Ungheria-Italia | Qualificazioni Europei basket in DIRETTA | sfida da non sottovalutare

LIVE Ungheria-Italia, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: trasferta ostica, assente Melli

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione dellaBuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il il benvenuto alladi, match valevole per la seconda giornata delleaglidi2025. Gli Azzurri concludono la prima finestra del girone B sulla strada verso la rassegna continentale del prossimo anno con la trasferta in terra magiara, prima di concentrarsi poi a luglio sul PreOlimpico di Porto Rico che assegna un pass per l’Olimpiade di Parigi 2024. I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco puntano al bis dopo il successo di pochi giorni fa a Pesaro contro la Turchia (87-80) con 17 punti di Nicolò Melli e 12 di ...

Il LIVE in diretta di Ungheria-Italia , sfida valida come seconda giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket . Buona la prima per ... (sportface)

Ungheria-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, dove vederla in tv e streaming: Palla a due che verrà alzata alla Savaria Arena di Szombathely (Ungheria) alle ore 18:00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now ...oasport

LIVE Ungheria-Italia, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: trasferta ostica, assente Melli: Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il il benvenuto alla diretta LIVE di Ungheria-Italia, match valevole per la seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di basket 2025.oasport

LIVE - Italbasket in campo in Ungheria: aggiornamenti in: Dopo aver battuto la Turchia di Ergin Ataman a Pesaro, l'avventura dell'Italbasket nelle qualificazioni a EuroBasket 2025 prosegue in Ungheria. Gli Azzurri sono arrivati ...pianetabasket