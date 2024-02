Lecce-Inter | cambio d’arbitro a sorpresa! Doveri out | il motivo

(Di domenica 25 febbraio 2024)presenta undecisamente a sorpresa all’vallo. L’arbitroviene sostituito dal quarto uomo, Niccolò Baroni: di seguito le motivazioniINASPETTATO –, partita momentaneamente ferma sul risultato di 0-1 per i nerazzurri grazie alla rete di Lautaro Martinez con tanto di record, vedrà undecisamente a sorpresa, vale a dire l’arbitro. Secondo quanto rivelato da DAZN, il direttore di gara ha accusato un problema muscolare e verrà sostituito dal quarto uomo Niccolò Baroni.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Al Via del Mare, il match per la 26° giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Via del ... (calcionews24)

Napoli, Calzona: «Il problema è mentale, l’infortunio di Osimhen…»: Anche in Champions ce ne eravamo accorti che non fosse al top. I calciatori vogliono giocare sempre». L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata della Serie A 2023/24: moviola ...calcionews24

LIVE - Lecce-Inter 0-1, riscaldamento particolare per Barella prima dell'inizio della ripresa: 18.53 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI! 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez. 47' pt - ...fcinternews

LIVE - Lecce-Inter 0-1, Intervallo: squadre a riposo, Lautaro mette un'altra firma ma i salentini non mollano: 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez. 47' pt - Sansone prova in maniera un po' egoistica la conclusione, palla ...fcinternews