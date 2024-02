Le sanzioni hanno ridotto la sosta selvaggia dei monopattini

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladeielettrici continua ad essere un problema in tutte le città italiane, ma le iniziative avviate sul territorio per educare gli utilizzatori di tali mezzi di trasporto ed evitare usi impropri da parte degli utentidato i loro frutti, abbattendo il tasso di recidiva dei comportamenti illeciti. Lo affermano Dott e Consumerismo No Profit, che contro il fenomeno del parcheggio selvaggio deielettriciavviato lo scorso anno a Milano, Roma e Padova un innovativo progetto denominato "Consumerismo Monitor". "Nelle tre città dove è partita la sperimentazione, a fronte di quasi 11mila parcheggi scorretti cheportato all'invio di un alert sugli smartphone degli utilizzatori dei, Dott ha ...

