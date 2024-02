Le asportano le adenoidi ma si dimenticano la garza | è successo a una bambina di 4 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un grave errore si è verificato nel rinomato ospedale Umberto I di Roma, dove unadi soli quattro, sottoposta a un intervento di asportazione delle, ha rischiato la vita a causa di unadimenticata tra gola e naso dai medici al termine dell’operazione. La piccola, dopo l’intervento avvenuto il 25 settembre 2023, ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie che i genitori, preoccupati, non hanno esitato a segnalare al personale ospedaliero. Nonostante le ripetute visite, le lamentele dellasono state inizialmente interpretate come meri capricci, fino a quando, in una drammatica crisi respiratoria avvenuta otto giorni dopo l’intervento, ha espulso il pezzo didalla bocca, mettendo finalmente fine al suo calvario. L’incidente ha ...