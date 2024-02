Koopmeiners è “Mister San Siro” | l’Atalanta strappa l’1-1 al Milan

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 febbraio 2024)o. La striscia di vittorie consecutive delnel 2024 si conclude a 6, dovee era iniziata: a Sanin casa del. La Dea non riesce a bissare il colpo del 10 gennaio e stavolta deve accontentarsi di un 1-1 che ha più il sapore di un punto guadagnato che di due persi. Con tanti ringraziamenti aSanTeun, che dopo la doppietta in Coppa Italia si ripete, ancora su rigore. Terzo gol consecutivo che silenzia oltre 70mila: una sana abitudine per l’olandese. Nei 46 giorni di distanza tra le due partite sono cambiate tante cose, ad esempio che tutti i giocatori sono a disposizione, ma non si modifica la formazione iniziale di Gasperini, che ha riproposto Miranchuk nel tridente preferendolo a Lookman, Pasalic e Scamacca. Il ...