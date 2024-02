K-19 | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il finale di K-19 ci porta al 1989, quando un anziano Vostrikov incontra Polenin e gli altri sopravvissuti in un cimitero in occasione dell’anniversario del loro salvataggio. Vostrikov rivela di aver candidato i membri dell’equipaggio deceduti al premio di Eroe dell’Unione Sovietica, ma gli venne detto che l’onorificenza era riservata ai veterani di guerra. Osservando “a cosa servono le onorificenze da parte di queste persone”, Vostrikov brinda ai sopravvissuti e a coloro che hanno sacrificato le loro vite. Scopriamo che Vostrikov è stato assolto, ma l’equipaggio del K-19 ha giurato di mantenere il segreto e Vostrikov non ha mai più ricevuto un comando. Questo dopo che un sottomarino diesel sovietico raggiunge il K-19, con l’ordine di confinare l’equipaggio a bordo fino a quando una nave da carico non li potrà prelevare. Vostrikov ordina invece l’evacuazione. Tornato in Unione ...