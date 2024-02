Juventus | rinnovo Allegri | le parole di Giuntoli prima del match col Frosinone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel pre-partita disi è parlato del futuro di Massimiliano. Nonostante un momento non troppo soddisfacente dei bianconeri, la società sembra intenzionata a confermare l’allenatore. Di questo ha parlato oggi il ds della Juve: “ildi? Noi vogliamo tenere il mister e il mister è contentissimo di restare alla. A tempo debito sederemo per programmare il futuro insieme. Il mister ha fatto 54 punti con lo staff e i ragazzi, è giusto continuare su questa strada che ci ha dato tantissime soddisfazioni fino ad ora e dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e cercare di arrivare all’obiettivo prefissato ad inizio anno: entrare in Champions League“, ha affermato ai microfoni Sky. “Assolutamente sì, è il nostro ...