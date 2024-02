Il Sassuolo esonera Dionisi e si affida a Emiliano Bigica | chi è il nuovo allenatore degli emiliani

(Di domenica 25 febbraio 2024) Cambio in panchina per ilto Alessiodopo il K.O. contro l'Empoli, al suo posto l'esordiente. Ecco chi è ildella formazione emiliana.

Il Sassuolo ha esonera to Alessio Dionisi , dopo il KO contro l’Empoli per 2-3. Il club emiliano ha già annunciato il suo sostituto. COMUNICATO ? “L’US Sassuolo ... (inter-news)

Promosso per il momento il tecnico della Primavera neroverde. Sassuolo (MODENA) - La notizia era nell'aria già dalla scorsa serata, adesso è arrivata ... (ilgiornaleditalia)

Sassuolo-Napoli, Dionisi esonerato prima della sfida agli azzurri: L'allenatore della Primavera del Sassuolo, infatti, passa in prima squadra e dirigerà Laurienté e compagni mercoledì sera contro gli azzurri. La decisione del club – che potrebbe essere definitiva per ...ilmattino

Sassuolo, esonerato Dionisi, al suo posto Bigica: Emiliano Bigica sarà il nuovo tecnico del Sassuolo. Dopo l'esonero di Alessio Dionisi è stato scelto di promuovere in prima squadra quello che ormai è da considerarsi a tutti gli effetti l'ex ...firenzeviola