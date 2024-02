Il Diavolo vuole stregare la Dea per ripartire Pioli | Atalanta? Fastidiosa come il dentista

Gazzetta, Milan: Zirkzee strega il Diavolo. Sarà asta in estate: occhio alla Premier e... al Bayern

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo due sconfitte consecutive contro Monza a Rennes il riscatto rossonero passa dall’ostica Dea, ospite questa sera a San Siro e alla caccia della terza vittoria contro il Milan dopo quelle raccolte in campionato e in Coppa Italia (la doppietta di Koopmeiners ha eliminato ildalla competizione): le motivazioni a Milanello non mancano, con i bergamaschi che potrebbero avvicinarsi pericolosamente in caso di successo e la voglia di ritrovare punti e continuità di risultati. Le buone notizie per Stefano, oltre al passaggio agli ottavi di Europa League nonostante lo sgambetto in Bretagna ("Ce la giochiamo anche noi, non esistono sorteggi facili, lo Slavia ha vinto il suo girone. Indipendentemente da chi sarebbe uscito, il nostro destino dipende da noi"), arrivano dall’infermeria rossonera, finalmente svuotata: "Kalulu e Calabria stanno ...