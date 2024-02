Il corso Tourism management Opportunità all’Università Cattolica

In Cattolica a Brescia nasce un nuovo corso di laurea per manager del turismo sostenibile

(Di domenica 25 febbraio 2024), sostenibilità e valorizzazione del territorio: è il nuovodi laurea triennale promosso dalle facoltà di Lettere e filosofia e Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Universitàdi Brescia per l’anno accademico 2024-25. Il perpreparerà i giovani ad affrontare le sfide poste dal settore turistico, sulla base di solide competenze economico-gestionali, necessarie a governare le attività delle imprese del settore, integrate da conoscenze storico-artistiche e competenze linguistiche. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema della sostenibilità, ai suoi indicatori e alle implicazioni della sua traduzione operativa da parte degli attori del settore, pubblici e privati. Il focus sui temi della sostenibilità non è solo una concessione all’attualità, ma ...

