Giordano Tedoldi | Flaco | vita e morte del gufo-star che ha fatto impazzire New York

Flaco, vita e morte del gufo-star che ha fatto impazzire New York

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una poesia di Emily Dickinson, sibillina come sempre, attacca: “Speranza è la cosa con le piume”. Chissà se i newyorchesi leggono molto Emily Dickinson, ma di certo avevano preso molto a benvolere, e a guardare speranzosi i suoi passaggi nel cielo della città.– che in spagnolo significa magro, ma anche semplicemente tipo, ragazzo – era un bellissimo esemplare direale, dall'apertura alare di circa 180cm, che volava libero dalla notte del 2 febbraio dello scorso anno, quando un anonimo “vandalo” (ma forse un ecologista un po' irresponsabile) l'aveva liberato dalla sua gabbia di acciaio inossidabile dov'era stato messo in mostra, nello zoo di Central Park, e dove aveva vissuto quasi tutta la sua. La polizia non ha ancora individuato il responsabile e le indagini continuano. Da oltre un anno, ...