Eurovision | gli spagnoli Megara vincono a ‘Una voce per San Marino’ | Bertè seconda

(Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) – Loredanamanca “per un soffio” l’obiettivo dell’Song Contest. Stanotte la band spagnola deicon il brano “11:11” ha vinto il concorsoper San, che consente al vincitore di rappresentare la piccola repubblica all’Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. Loredana si è classificata al secondo posto “per un soffio”, come hanno sottolineato i conduttori sul palco. Terzo classificato La Rua. Mentre i Jalisse si sono aggiudicati il premio per il ‘miglior look’. Laè stata comunque insignita di due premi: quello del fan club eurovisivo italiano e quello critica assegnato dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale. Il regolamento di ...

Loredana Bertè non parteciperà all'Eurovision Song Contest 2024, previsto dal 7 all'11 maggio 2024 a Malmo in Svezia: ieri sera la cantante è infatti arrivata ...

Eurovision 2024, chi è il favorito secondo gli scommettitori: Al secondo posto c'è Angelina Mango, che in qualità di vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo rappresenterà a Malmö l'Italia con "La noia". Secondo le previsioni, ha il 9% di probabilità di ...

Loredana Bertè arriva seconda a Una Voce per San Marino/ Scoppia la polemica sul web: "Uno scandalo!": Loredana Bertè ha perso per "un soffio" la possibilità di accedere all'Eurovision 2024: il web non ci sta, scoppia una durissima polemica ...