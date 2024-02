Esordio stagionale per Karius | Diletta fa il tifo da casa con la piccola Aria

Diretta Cagliari-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali: Il Napoli riparte da Cagliari con l'Esordio in Serie A per Francesco Calzona che, dopo il pari con il Barcellona in Champions, si prepara per la trasferta di Cagliari. Il ct della Slovacchia., terzo a ...informazione

Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali: rossoblù a trazione offensiva: con l’Esordio in Serie A per Francesco Calzona reduce dal pari col Barcellona in Champions, è sfida tra ex. Col primo sulla panchina dei partenopei nella stagione ’91/’92 e il secondo (CT della ...informazione

Crisi Salernitana, la retrocessione è vicina: Secondo KO in due partite per il neo tecnico Fabio Liverani, terzo allenatore stagionale dei campani e subentrato l’11 febbraio all’esonerato Filippo Inzaghi. Se l’Esordio contro l’Inter era ...calcioinpillole