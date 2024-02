Elodie | la dolce dedica ad Andrea Iannone | il commento inaspettato di Belen Rodriguez

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) In occasione del ritorno in pista diha volutore al suo fidanzato unpost su Instagram. A spiazzare il popolo dei social è stato illasciato da, l’ex fidanzata del centauro. L’DELLA– Dopo quattro anni dall’assenza sulle piste a causa di una squalifica per L'articolo