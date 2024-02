Due giorni di musica trap e rap sotto Pasqua | il Comune dice no

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Arezzo, 25 febbraio 2024 – L’idea era quella di organizzare una duedie rap durante la settimana santa, ma ildi Arezzo ha deciso di negare l’autorizzazione all’evento. Il motivo, spiega il vicesindaco Lucia Tanti, è legato alla possibile presenza di artisti che, parole sue, si “distinguono per usare messaggi violenti, misogini, scurrili e che hanno seri problemi con la legge”. Il festival sarebbe dovuto andare in scena dalle 18 del Venerdì santo fino alle 4 della mattina di. “Diciamo no al patrocinio, no alla collaborazione organizzativa, no al contributo economico perché dare spazio a queste voci non è compatibile con la cultura del rispetto delle persone, delle donne in particolare, e delle regole che è patrimonio primario di questa amministrazione. Istallare ...