Che succede alla Meloni se negli USA vince Trump

(Di domenica 25 febbraio 2024) Back to Giorgia. Ora che non è più fantapolitica pensare a Donaldpresidente Usa, si può iniziare a fantasticare sul ruolo chepuò avere in questa partita. La premier, a capo del semestre italiano del G7 iniziato ieri con il mediatico summit a Kiev, e fra pochi giorni in visitaCasa Bianca, sta per giocarsi la sua vera “world cup”, a prescindere da quello che sarà l’esito elettorale in Sardegna e in Europa. La Champions League, l’ha già vinta tra i leader europei. Ma, dopo essersi fatta apprezzare a livello mondiale per serietà, preparazione e anche simpatia, ora la premier rischia, paradossalmente, di dover ritornare alle sue origini,Giorgia della Garbatella, qualora i repubblicani didovessero conquistare di nuovo la Casa Bianca. Se Biden perde, la premier tornerà alle ...