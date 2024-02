Candeggina nel vino durante la messa Tentano di avvelenare don Felice Palamara

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vibo Valentia, 25 febbraio 2024 – Cercano di avvelenarlo versandonelle ampolline contenentie acqua. Vittima dell’ennesima intimidazione è don, parroco di San Nicola di Pannaconi, una frazione di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia. Tutta accade nel pomeriggio di sabato quando doncelebra lacon gli esercizi spirituali "Via Matris" per una trentina di suoi fedeli. Al momento dell’offertorio, dontravasa acqua edalle ampolle al calice, ma è raggiunto da un odore sgradevole. Capisce subito che quel liquido non è ilche diventerà il ‘sangue di Cristo’la consacrazione, ma un intruglio allungato con la. La stessa ...