Btp Valore | Green | Italia e Futura | investimenti | rischi e opportunità

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 febbraio 2024 – Lunedì 26 febbraio è il giorno del collocamento del nuovo Btp. Un’asta che si conclude venerdì 1 marzo alle 13 (salvo decisione di chiusura anticipata da parte del Mef). Per questa emissione verranno pagate le cedole ogni tre mesi, con rendimento minimo medio annuo al 3,25% per i primi 3 anni che sale al 4% negli ultimi 3 con il premio fedeltà che sale allo 0,7% ed è riservato a chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza Sale l’interesse dei risparmiatori verso questo strumento finanziario che è tra i più presenti nel portafoglio deglini. L’acronimo Btp sta per Buoni del Tesoro poliennali che indica già una loro caratteristica distintiva: sono titolo di debito dello Stato a medio e lungo termine, una caratteristica che li distingue dagli ancora più frequenti Bot, che hanno ...

