Autovelox | possibili nuove regole in arrivo | l’obiettivo | cosa può cambiare e quando

Autovelox: in arrivo nuove regole

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’impiego deglisulle strade italiane potrebbe esser oggetto di cambiamenti poiché potrebbero a breve arrivareTiene banco la questione legata agli, visto che potrebbero arrivare alcuni cambiamenti in merito ad una nuova regolamentazione. Il Sole 24 Ore ha infatti anticipato lenorme che potrebbero riguardare i ben noti dispositivi impiegati come misura di deterrenza e monitoraggio a proposito delle infrazioni per l’eccesso di velocità., possibilepuò– informazioneoggi.itTaliin questione, ad orae non confermate, ...

CODICE DELLA STRADA: dalla stretta sui cellulari agli Autovelox, ecco tutte le novità nel disegno di legge: A titolo di esempio, nel caso in cui si passi nel giro di poco da 90 a 110 e poi a 70, non sarebbe possibile adoperare Autovelox per quel tratto di strada.ilmeteo

Autovelox: l’Italia ha il primato mondiale degli apparecchi per fare multe. I bancomat dei comuni: In tutto il mondo, gli apparecchi elettronici per fare multe sono 111.451. L'Italia vanta il primato di queste installazioni con 11.171 Autovelox e simili: pari al 10% circa del totale del globo. Nel ...firenzepost

Il limite dei 50 km/h e l'Autovelox di Fidenza: Gentile direttore, sono stato sanzionato per una velocità netta accertata di 52 Km/h, ed è la terza volta per velocità più o meno analoghe, dall’Autovelox posto nel Comune di Fidenza in via Ottorino D ...gazzettadiparma