ATP Dubai | avversario difficile per Lorenzo Musetti in arrivo dalle qualificazioni

(Di domenica 25 febbraio 2024)si prepara per tornare in campo, dopo la brutta prestazione a Doha e la pesante sconfitta subìta dal cinese Zhang Zhizhen al primo turno. Appena due giochi conquistati nella sfida contro l’asiatico, a porre l’accento sulle criticità nel tennis del toscano. Difficoltà inevitabilmente legate anche alle sue questioni personali, ricordando l’del suo primogenito. Ebbene, si spera che il giocatore toscano ritrovi la sua vena creativa perché il sorteggio dei giocatori provenienti qualificati non gli ha sorriso di certo., infatti, si troverà a giocare contro il francese Arthur Cazeaux, che ha sconfitto Giulio Zeppieri nell’ultimo turno del tabellone cadetto quest’oggi. Il transalpino (n.83 del ranking) sta esprimendo un grande tennis. Agli Australian Open la vittoria contro il danese Holger Rune ...