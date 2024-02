Ascolti TV | Sabato 24 febbraio 2024 C’è Posta per Te vola al 31% 4 | 7 mln | Tale e Quale Sanremo chiude al 19% 3 | 2 mln

Ascolti tv sabato 24 febbraio: chi ha vinto tra C'è posta per te e Tale e Quale Sanremo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Maria De Filippi - C'èper Te (US Fascino) Nella serata di ieri,24, su Rai1 la seconda e ultima puntata di, in onda dalle 21:31 alle 00:07, ha conquistato 3.159.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:35 alle 00:47, ha raccolto davanti al video 4.659.000 spettatori con uno share del 31%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 919.000 spettatori (4.8%) e F.B.I. International di 777.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato 822.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 493.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete4 Io sto con gli ippopotami totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (4.3%). Su La7 In Altre Parole ha ...