Al Volley Bergamo non riesce l’Impresa | Conegliano vince in tre set

(Di domenica 25 febbraio 2024) Al1991 non, nonostante alcuni lampi di rossoblù si siano visti nel cielo di. Le fiammate di Davyskiba non sono però sufficienti a scalfire la roccia Imoco, che festeggia, di fronte al proprio pubblico, la recente conquista della Coppa Italia e si regala in tre set una vittoria da tre punti. La vittoria di Busto Arsizio contro Firenze fa fare uno scatto in avanti alla squadra lombarda, che va a 21 punti.resta terzultima a 15 punti, con Cuneo a 13 dopo la sconfitta a Scandicci. Le parole di Anna Davyskiba: “Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile.è una squadra molto forte tecnicamente e di carattere, ma queste partite sono importanti per provare i nostri colpi e trovare soluzioni che ci aiutino a dare il ...