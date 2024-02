Verso le Olimpiadi invernali. Lario e Valtellina avanti uniti con i consulenti Ambrosetti

(Di sabato 24 febbraio 2024) SONDRIO Elaborare idee per uno sviluppo strategico dei territori delle province di Como, Lecco e Sondrio. Con un focus importante sulledi Milano Cortina 2026, evento da sfruttare nel migliore dei modi per proiettarsi nel futuro in maniera vincente riuscendo ad allestire servizi e infrastrutture necessari ad una crescita globale del territorio. Nella sala consiliare della Provincia di Sondrio si è riunito ieri il primo tavolo di lavoro previsto nell’ambito dello Studio strategico territoriale commissionato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio a The European House. Tanti i partecipanti. "La mission della giornata e, più in generale, di questo progetto è creare una condivisione per dare un futuro ai territori delle tre province lombarde - dice Imma Campana della The European House –-. ...