Unipolsai premia Romagna Assicura: "Eccellenza a livello nazionale"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’agenziativadi Cervia e Cesenaticoha raggiunto un altro prestigioso traguardo aregionale e. Per il secondo anno consecutivo la compagnia ha ricevuto infatti un importante riconoscimento nell’ambito dell’evento Join the Top, organizzato nel prestigioso stabilimento Lavazza di Torino. Nel salone della storica azienda della torrefazione,zioni hato le prime 100 migliori agenzie d’Italia. In questa speciale classifica c’è appunto ladi Cervia e Cesenatico, rappresentata dagli agenti generali Andrea Calle, Olivia Zavatta e Fabrizio Ferretti, che si è collocata ai primi posti nel distretto del Nord Est Italia dove ci sono oltre 500 ...